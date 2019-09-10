ABD'de alabora olan yük gemisinde mahsur kalan 4 denizci kurtarıldı

ABD'de alabora olan yük gemisinde mahsur kalan 4 denizci kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat, kazadan bir gün sonra kurtarıldı

10.09.2019 09:15
ABD'de alabora olan yük gemisinde mahsur kalan 4 denizci kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat, kazadan bir gün sonra kurtarıldı.


Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri geminin gövdesinde delik açarak, makine dairesinde çalıştığı belirtilen gemicileri kurtardı. Saatler süren operasyon sonrasında mürettebat hastaneye sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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