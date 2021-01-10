ABD'de akvaryum havuzunda birlikte takla atan yunus ve adamın görüntüsü ilgi çekti

ABD'nin Baltimore kentinde Ulusal Akvaryum'da bulunan yunus, takla atan Anthony Perez'i taklit edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

ABD'nin Baltimore kentinde Ulusal Akvaryum'da bulunan yunus, takla atan Anthony Perez'i taklit edince ortaya renkli görüntüler çıktı. İkilinin takla atma görüntüsü sosyal medyadan binlerce kez paylaşıldı.

Ulusal Akvaryum'un camla ayrılmış ve su bulunmayan bölümünde takla atmaya başlayan Anthony Perez'i taklit eden yunusun görüntüsü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı