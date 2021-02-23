ABD'de akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka soydu
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ABD'de akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka soydu

23.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:30
ABD'de akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka soydu

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Jacksonville şehrinde akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka şubesini soydu.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Jacksonville şehrinde akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka şubesini soydu.

Olay ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Jacksonville şehrinde meydana geldi. Akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın Jacksonville Şerif Ofisi merkezine yakın mesafede bulunan bir banka şubesini soydu. Polis, söz konusu kadının Bay Caddesi'nde yer alan banka şubesine hesap hakkında bilgi almak için gittiğini ancak bankadaki memurla tartıştığını, herkesi öldürmekle tehdit ettiğini ve bunun ardından bankayı soyduğunu duyurduğunu belirtti. Kendisine nakit verildikten sonra kadının bankadan ayrıldığı ve kısa bir süre sonra yakın bir noktada gözaltına alındığı ifade edildi.


ABD'de akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kadın banka soydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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