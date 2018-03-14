ABD'de Aile ve Çocuk Seminerleri Programı

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerin başında gelen New Jersey eyaletinin Paterson kentinde iki caminin desteğiyle başlatılan "aile ve çocuk seminerleri" büyük ilgi gördü.

Peterson'da hizmet vermekte olan Mevlana ve Ulu camilerinin katkılarıyla Akba Hall salonunda 11 Mart'ta düzenlenen seminerde, Amerika'da yaşayan Uzman Psikolog Gülhan Akşit Şener tarafından katılımcılara aile ve çocuk konularında Türk toplumunun yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin sunum yapıldı.

Paterson Mevlana Camii İmam-Hatibi Muhammet Gündoğdu'nun açılış konuşmasını yaptığı programda ilk olarak İstiklal Marşı okundu, ardından Paterson Ulu Camii Dernek Başkanı Hamza Bolur'un Kur'an tilavetiyle programa devam edildi.

Paterson Ulu Camii İmam-Hatibi Ümit Akkaya, "Hadislerle Çocuk Eğitimi" başlıklı sunumunda çocuk eğitiminde hadislerin yerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Çocuklarınızı değer temelli yetiştirin"

Seminerin konuşmacısı olan Psikolog Gülhan Akşit Şener ise programda aile ve çocuğun sağlıklı iletişimi üzerinde durarak şunları ifade etti:

"Geleneksel çekirdek aile, bu yüzyılda tahttan indirildi ve yerine modern aile geçti. Modern dünyanın olması gereken çocukları hayatın meydan okumalarıyla uğraşabilmelidirler. Bizler onlar için ne yapalım dersek: 1. Çocuklarınıza başarıyı tattırın. 2. Demokratik aile olun. 3. Çocuklarınıza rol model olun. 4. Çocuklarınızı değer temelli yetiştirin."

Ailede değer temelli eğitime dikkat çeken Şener, "Ahlaklı bir çocuk yetiştirmenin bedeli, çocuğa dürüstlük ve cesaretin bedelini ödetmektir. Bir aileyi aile yapan ve bir evliliği sağlıklı devam ettiren şey cesarettir. Peygamberimiz cesareti öyle bir bağlama taşıdı ki evrensel bir cesaret tarifi ortaya çıkardı. Neydi cesaret? Cesaret insanın kendini, nefsini tutmasıydı. Ahlakla pazarlık yapılmaya başlandığında, ahlak kaybolur gider. Menfaate göre seçilen dürüstlüğün olduğu yerde ahlak olmaz. Artık o çocuk cesur olamaz." ifadelerini kullandı.

Cesaret kavramının önemine vurgu yapan Şener sözlerini şöyle sürdürdü: "Cesaretin bir bedeli vardır, mutlaka bir şey kaybedilir, feragat edilir. Bu kaybetme ya da fedakarlığı göze alamayan insan, cesur değildir ve Peygamberi ve cesaret ahlakını anlayamaz, yaşayamaz ve çocuklarımıza aktaramaz."

-"12 eyalette 20 bölgeye gitmeyi hedefliyoruz."

Şener, bu programın Amerika genelindeki Türk toplumuna yönelik olarak gerçekleştirecekleri aile seminerleri projesinin ilk programı olduğunu söyleyerek, "Vakıfbank'ın desteği ile Türklerin nüfus yoğunluğunun olduğu eyaletlerde din görevlisi arkadaşlarımızla birlikte bir proje yürüteceğiz. Yaklaşık iki yıllık bu projede başkonsosluklarımız ve cami derneklerimiz ile işbirliği içerisinde olarak Türk toplumuyla bir araya geleceğiz. 12 eyalette 20 bölgeye gitmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.