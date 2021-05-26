ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı
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ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı

ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'li e-ticaret devi Amazon, uygulamalarıyla adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle Washington DC başsavcısı tarafından dava edildi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, uygulamalarıyla adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle Washington DC başsavcısı tarafından dava edildi.

Washington DC Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Karl Racine'in tüketiciler için fiyatları artırdığı, çevrim içi perakende pazarında inovasyonu ve seçimi engelleyerek rekabete aykırı davrandığı için bir antitröst davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Amazon'un tekel gücünü yasa dışı bir şekilde kullandığı, fiyatları artırdığı ve üçüncü taraf satıcılara kısıtlayıcı anlaşmalar uygulayarak çevrim içi perakende satışlarda rekabeti engellediği iddia edildi.

Amazon ise politikalarının fiyatları düşük tutmayı amaçladığını savunarak davaya karşı çıktı. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, satıcıların Amazon'da sundukları ürünler için kendi fiyatlarını belirlediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı - Haberler Ekonomi
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