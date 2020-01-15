ABD'de acil inişe geçen yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı: Çoğu çocuk 60 yaralı
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ABD'de acil inişe geçen yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı: Çoğu çocuk 60 yaralı

ABD'de acil iniş yapmaya hazırlanan bir uçağının yakıtını okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi yaralandı

15.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:56
ABD'de acil inişe geçen yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı: Çoğu çocuk 60 yaralı

'nde acil iniş yapmaya hazırlanan bir yolcu uçağının deposundaki yakıtı okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi yaralandı.


Çin'in Şangay kentine gitmek üzere havalanan Delta Airlines şirketine ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı motor arızası nedeniyle havalandığı Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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