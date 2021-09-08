ABD'de açık iş sayısı temmuzda rekor tazeledi
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ABD'de açık iş sayısı temmuzda rekor tazeledi

ABD'de açık iş sayısı temmuzda rekor tazeledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda 10 milyon 934 bine yükselerek yeni bir rekor kaydetti.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda 10 milyon 934 bine yükselerek yeni bir rekor kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 749 bin artarak 10 milyon 934 bine çıktı.

Bu dönemde rekor tazeleyen açık iş sayısının 10 milyon olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, haziranda 9 milyon 185 bin seviyesinde gerçekleşerek ilk kez 10 milyonun üzerine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok arttığı sektörler, sağlık hizmeti ve sosyal yardım, finans ve sigorta ile konaklama ve gıda hizmetleri oldu.

İşe alım sayısı ise temmuzda 160 bin azalarak 6 milyon 667 bine geriledi. İşe alımlar, perakende ticaret, dayanıklı mal imalatı ve eğitim hizmetlerinde azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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