ABD'de açık iş sayısı ocakta düşüş gösterdi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ocakta 11 milyon 263 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 185 bin azalarak 11 milyon 263 bine indi.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının 10 milyon 925 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 11 milyon 448 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının azalış gösterdiği sektörler, konaklama ve gıda hizmetleri, ulaşım ve ardiye ile federal hükümet oldu. Diğer hizmetler ve dayanıklı mal imalatı alanlarında ise açık iş sayısı artış kaydetti.

İşe alım sayısı ise ocakta 7 bin artarak 6 milyon 457 bine çıktı.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ocakta toplamda 6 milyon 58 bine ulaştı.

Bu dönemde işini bırakanların sayısı ise ocakta 151 bin kişi azalarak 4,3 milyona geriledi.

Analistler, açık iş sayısı verisinin ocakta düşüş göstermesine rağmen iş gücü sıkıntısının devam ettiğini gösterdiğini ve verinin güçlü ücret artışlarının devam ederek enflasyonun yüksek seyretmesine katkıda bulunacak sıkı iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirtti.