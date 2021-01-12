ABD'de açık iş sayısı Kasım 2020'de beklenenden az düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de açık iş sayısı Kasım 2020'de beklenenden az düştü

12.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:49
ABD'de açık iş sayısı Kasım 2020'de beklenenden az düştü

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yılın kasım ayında piyasa beklentilerinden az düşüş göstererek 6 milyon 527 bine geriledi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yılın kasım ayında piyasa beklentilerinden az düşüş göstererek 6 milyon 527 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2020 dönemine ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 105 bin azalarak 6 milyon 527 bine indi. Piyasa beklentilerinden az düşüş gösteren açık iş sayısının, 6,45 milyon olması öngörülüyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs itibarıyla artış göstermeye başlamış, ağustos ayında yaşadığı gerilemenin ardından eylül ve ekimde tekrar artış kaydetmişti. Açık iş sayısı, Ekim 2020'de 6 milyon 632 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, dayanıklı mal imalatı, bilgi ve eğitim hizmetleri alanında azaldı.

İşe alım sayısı ise geçen yılın kasım ayında 67 bin artarak 5 milyon 979 bine çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de açık iş sayısı Kasım 2020'de beklenenden az düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 18:52:25. #1.15#
title