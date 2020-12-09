ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentilerden yüksek çıktı
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ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentilerden yüksek çıktı

09.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:43
ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentilerden yüksek çıktı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ekimde 6 milyon 652 bine yükselerek piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ekimde 6 milyon 652 bine yükselerek piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ekimde bir önceki aya göre 158 bin artarak 6 milyon 652 bine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren açık iş sayısının, 6 milyon 300 bin olması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlamış ağustos ayında yaşadığı gerilemenin ardından, eylülde 6 milyon 494 bin seviyesine çıkmıştı.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, sağlık ve sosyal yardım ile eğitim alanlarında arttı. Perakende ticaret, konaklama, gıda, finans ve sigortacılık sektörlerinde ise iş fırsatları azalış gösterdi.

İşe alım sayısı ise ekimde 74 bin azalarak 5 milyon 812 bine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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