ABD'de açık iş sayısı Aralık 2020'de beklentilerin aksine arttı
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ABD'de açık iş sayısı Aralık 2020'de beklentilerin aksine arttı

09.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:32
ABD'de açık iş sayısı Aralık 2020'de beklentilerin aksine arttı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yılın aralık ayında piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 6 milyon 646 bine yükseldi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yılın aralık ayında piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 6 milyon 646 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 74 bin artarak 6 milyon 646 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren açık iş sayısının, 6 milyon 500 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, Kasım 2020'de 6 milyon 572 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve iş hizmetleri sektöründe artarken, eyalet ve yerel yönetim, sanat ve eğlence ile dayanıksız mal imalatı sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise geçen yılın aralık ayında 396 bin azalarak 5 milyon 539 bine geriledi. İşe alımlar konaklama ve gıda, ulaşım, depolama, sanat ve eğlence sektörlerinde azaldı. Perakende ticaret ise işe alımın arttığı sektör olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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