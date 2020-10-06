ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı

06.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:26
ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 6 milyon 493 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 6 milyon 493 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ağustosta bir önceki aya göre 204 bin azalarak 6 milyon 493 bine düştü.

Bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamayan açık iş sayısının 6 milyon 685 bin olması tahmin ediliyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlamış, temmuzda 6 milyon 697 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı inşaat ve enformasyon sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise ağustosta kayda değer bir değişim göstermeyerek 5 milyon 919 bin olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Sezen Aksu Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Samatta Tisserand Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 17:27:29. #1.15#
title