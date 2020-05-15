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ABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 6,2 milyona düşerek Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde
15.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:52

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 6,2 milyona düşerek Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı martta bir önceki aya göre 813 bin azalarak 6,2 milyona düştü.

Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta 5,8 milyona inmesi yönündeydi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu dönemde azalan açık iş sayısı, şubatta ise 7 milyon seviyesinde gerçekleşmişti.

Açık iş sayısı, martta en fazla konaklama ve gıda hizmeti ile dayanıklı mal imalatı sektörlerinde azaldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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