ABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 6,2 milyona düşerek Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 6,2 milyona düşerek Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı martta bir önceki aya göre 813 bin azalarak 6,2 milyona düştü.

Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta 5,8 milyona inmesi yönündeydi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu dönemde azalan açık iş sayısı, şubatta ise 7 milyon seviyesinde gerçekleşmişti.

Açık iş sayısı, martta en fazla konaklama ve gıda hizmeti ile dayanıklı mal imalatı sektörlerinde azaldı.

Kaynak: AA