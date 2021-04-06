ABD'de açık iş sayısı 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı
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ABD'de açık iş sayısı 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de açık iş sayısı 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 milyon 367 bine yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 milyon 367 bine yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 268 bin artarak 7 milyon 367 bine çıktı.

Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan açık iş sayısının 6 milyon 995 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı, ocakta 7 milyon 99 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, konaklama ve gıda ile sanat ve eğlence sektörlerinde artarken, eğitim hizmetleri ile enformasyon sektörlerinde düşüş gösterdi.

İşe alım sayısı ise şubatta 273 bin artarak 5 milyon 738 bine yükseldi. İşe alımlar, konaklama ve gıda hizmetlerinde artış kaydederken, eğitim hizmetleri sektöründe azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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