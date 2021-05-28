ABD'de 94. Oscar Ödülleri 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek
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ABD'de 94. Oscar Ödülleri 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek

ABD'de 94. Oscar Ödülleri 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek
Hürriyet - Haberler | Magazin

Akademi Ödülleri yönetimi ve ABC kanalı tarafından yapılan açıklamada, 94. Oscar ödüllerinin 27 Mart 2022'de gerçekleştirileceği ve planlamalara şimdiden başlandığı belirtildi.

Akademi Ödülleri yönetimi ve ABC kanalı tarafından yapılan açıklamada, 94. Oscar ödüllerinin 27 Mart 2022'de gerçekleştirileceği ve planlamalara şimdiden başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ödül töreninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden dolayı bu yıl uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı ve iptal edilen yan etkinliklerin de yeniden yapılacağı bildirildi.

Adayların, 8 Şubat 2022'de açıklanacağı belirtilen açıklamada, tarihler konusunda değişikliğe gidilebileceğinin de altı çizildi.

Açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarının sinema sektörü üzerinde devam eden etkisi nedeniyle 2022'de aday olacak filmler için de bir sinemada gösterime girme veya kablolu kanalda yayınlanma şartının aranmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet

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ABD'de 94. Oscar Ödülleri 27 Mart 2022'de gerçekleştirilecek - Haberler Magazin
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