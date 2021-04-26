ABD'de 93'üncü Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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ABD'de 93'üncü Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de 93'üncü Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Nomadland filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü alan Chloe Zhao, bu ödülü alan ilk Asyalı kadın oldu.

Tüm dünyanın merakla beklediği 93. Akademi Ödülleri töreni, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda koronavirüs pandemisi gölgesinde, sosyal mesafe ve tedbirlerle düzenlendi. Ödül töreninde öne çıkan film, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında 3 Oscar alan Nomadland oldu. En İyi Yönetmen ödülünü alan Chloe Zhao, bu dalda ödül alan ilk Asyalı kadın oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülü, The Father filmiyle usta aktör Anthony Hopkins'e gitti. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Nomadland'deki performansıyla Frances McDormand'in oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
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