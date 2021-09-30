ABD'de 90 binden fazla balkabağının bulunduğu sergi açıldı

ABD'nin Dallas kentinde 90 binden fazla balkabağının bulunduğu sergi açıldı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Dallas kentinde 90 binden fazla balkabağı, su kabağı ve sakız kabağı ile Balkabağı Köyü, Dallas Botanik Bahçesi'ne geri döndü. Balkabağı köyünün bu yılki teması "Bugtopia" (Böcek Ütopyası) oldu. Kelebek balkabağı evleri, karınca balkabağı evleri ve örümcek balkabağı evleri dahil olmak üzere çok sayıda böcek temalı balkabağı evi ziyarete açıldı.

-İHA-