ABD'de 9 eyalet savcısı haksız rekabet gerekçesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı

ABD'de 9 eyalet savcısı haksız rekabet gerekçesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dokuz farklı eyalet savcısı dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'a rekabet kurallarını ihlal ettiği ve sektörde tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

07.09.2019 10:15
ABD'de 9 eyalet savcısı haksız rekabet gerekçesiyle Facebook hakkında soruşturma başlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dokuz farklı eyalet savcısı dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'a rekabet kurallarını ihlal ettiği ve sektörde tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.


Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin destek verdiği koalisyon, ABD'nin başkenti Washington DC ve sekiz eyaletle birlikte "Facebook'un rekabet kurallarını ihlal ettiği ya da kullanıcıları riske attığı her türlü ayrıntıyı incelemeye aldıklarını" duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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