ABD'de 8 kişi, 'Çin için ajanlık' yapmakla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, 8 kişinin 'Pekin yönetimi için çalıştıkları' konusunda suçlandığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, 8 kişinin 'Pekin yönetimi için çalıştıkları' konusunda suçlandığını duyurdu. Bu kişilerin gözaltına alındıkları belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 kişinin Çin için ajanlık yapmakla suçlandığı belirtildi. ABD'de yaşayan Çinlileri ülkelerine geri dönmek için Pekin yönetimi adına korkuttukları, tehdit ettikleri, taciz ettikleri ve gözetleyerek yıldırmaya çalıştıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan bu kişilerin yargılanma süreçlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı