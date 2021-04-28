ABD'de 73 yaşındaki kadına şiddet uygulayan polislere dava açıldı
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ABD'de 73 yaşındaki kadına şiddet uygulayan polislere dava açıldı

ABD'de 73 yaşındaki kadına şiddet uygulayan polislere dava açıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde, demans hastası 73 yaşındaki Karne Garner adlı kadının polis tarafından aşırı güç kullanarak gözaltına alınması nedeniyle dava açıldı.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde, demans hastası 73 yaşındaki Karne Garner adlı kadının polis tarafından aşırı güç kullanarak gözaltına alınması nedeniyle dava açıldı.

Garner'ın aile avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, Haziran 2020'de Loveland şehrindeki bir alışveriş merkezinden 13,88 dolarlık bir ürünü ödemeden çıkan Garner'ın polis tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alındığı belirtildi.

Dilekçede, demans rahatsızlığı bulunan Garner'ın gözaltı sırasındaki aşırı güç kullanımı nedeniyle pazı kemiğinde kırıklar oluştuğu, omuzunun çıkarak bileğinin burkulduğu kaydedildi.

Garner'ı gözaltına alan 3 polisin işine son verilmesi istenirken, dilekçede "bu polisleri işe alan ve bu güç istismar kültürünü besleyen şehir liderliği de sorumlu tutulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

-Gözaltı videosunu izleyip alay ettiler

Dilekçe de ayrıca gözaltı işlemini gerçekleştiren 3 polis memurunun, Loveland polis merkezine geldikten sonra Garner'ın gözaltı video kaydını izlerken eğlenen görüntülerine de vurgu yapıldı.

Açılan dava çerçevesinde yayınlanan polis merkezi güvenlik kamerası görüntüsünde, 3 polisin bir ekrana bakıp alay ettikleri, bazen kahkahalar atarak birbirleri ile yumruk tokalaşması yaptıkları görüldü.

Görüntüler üzerine ayrıca yazılı açıklama yapan Garner'ın ailesi, Loveland polisinin 73 yaşındaki bir insana "hayvan" muamelesi yapmasından dolayı harap olduklarını belirterek, "Çok öfkeliyiz. Kalplerimizin daha fazla acı çekmesi mümkün değil." ifadeleri paylaşıldı.

Loveland Polis sözcüsü Tom Hacker, CNN'e yaptığı açıklamada, Garner'ın gözaltına alınmasıyla ilgili polisler hakkında cezai soruşturma başlatıldığını belirtti.

66 Yaşındaki siyahi kadın saçından tutularak aracından yere yatırıldı

Öte yandan, polis şiddetine yönelik Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan diğer bir olayın yayınlanan görüntüleri de tartışmalara neden oldu.

Vücut kamerası görüntülerinde, polisin siyahi bir kadın sürücüyü durdurduktan sonra kapısını açıp küfürler savurarak saçından tutarak yere yatırdığı görüldü.

Olayla ilgili yazılan dava dilekçesinde, 66 yaşındaki siyahi Stephanie Bottom'ın 30 Mayıs 2019'da otobanda hız sınırını 15 kilometre aştığı için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak müzik dinlediği için arkasındaki polis aracını fark etmediği savunuldu.

Dava dilekçesinde, araca silahları ateşlemeye hazır halde yaklaşan 4 polis memurunun kütüphanecilik yapan Bottom'a gereksiz şiddet uyguladığı, yaralanmasına sebep olurken ayrıca arama izni olmadıkları halde olay anında aracının ve cüzdanının arandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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