ABD'de 71 yıldır evli olan çift aynı gün vefat etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde yaşayan ve 71 yıldır evli olan bir çift, sadece 12 saat arayla aynı gün içerisinde vefat etti.

1948 yılına dünya evine girdikleri zaman 22 ve 16 yaşlarında olan çiftten Herbert Delaigle'in geçtiğimiz cuma günü sabah 02: 20 sıralarında hayata gözlerini yumduğu, 87 yaşındaki karısı Frances Delaigle'in de aynı gün öğlen saat 14: 20'de vefat ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle