ABD'de 71 Yaşındaki Şüpheli Çocuklar Dahil 100 Tecavüzle Suçlanıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde 71 yaşında bir kişi aralarında 13 yaşından küçük çocukların da bulunduğu sayısı bilinmeyen kişilere karşı birinci derecede tecavüz dahil 100 ayrı başlıktan suçlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde 71 yaşında bir kişi aralarında 13 yaşından küçük çocukların da bulunduğu sayısı bilinmeyen kişilere karşı birinci derecede tecavüz dahil 100 ayrı başlıktan suçlanıyor.
Harvey Joseph Fountain isimli 71 yaşındaki kişinin kurbanlarından birinin şikayeti üzerine harekete geçildiği belirtilirken Rapides Parish Şerifi'nin ofisinden yapılan açıklamada şahsın 9 Nisan'da yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com