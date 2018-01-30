ABD'de 7 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler
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ABD'de 7 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler

ABD'de öğretmenine saldıran 7 yaşındaki çocuk, polis tarafından kelepçelendi. Polisin bunun standart prosedür olduğunu söylemesine rağmen olay tepki çekti.

ABD'de 7 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler

Geçtiğimiz perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kentinde yaşanan olayda polis, öğretmenine saldıran 7 yaşındaki bir çocuğu kelepçeledi.

ÖĞRETMENİNE YUMRUK ATTI

Coral Way okuluna giden bir öğrenci, kafeteryada öğretmeniyle tartıştı. Öğretmene defalarca yumruk ve tekme atan öğrencinin, elleri arkadan kelepçelendi ve hakkında işlem yapıldı.

POLİS, STANDART PROSEDÜR DEDİ

Polisten yapılan açıklamada, standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Polis ayrıca, çocuğun kendisine ve topluma zararlı olabileceğini öne sürdü. İkinci kez kelepçelendiği ifade edilen çocuk, davranış bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için hastaneye götürüldü.


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