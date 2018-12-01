ABD'de 7 Şiddetinde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı (2)

İSTANBUL DHA - ABD'nin Alaska eyaletinde 7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle yollar çöktü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda binada hasar meydana gelen depremde, can kaybı olup olmadığına yönelik henüz bilgi verilmedi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), daha önce 6,7 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 7 olarak revize etti.

Alaska eyaletinde merkez üssü Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyinde Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS verilerine göre, deprem yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem nedeniyle eyalette bir çok noktada yollar çöktü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle çok sayıda binada hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına yönelik bilgi verilmedi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından yetkililerce, bölgede tsunami uyarısı yapıldı. 7 şiddetindeki depremden sonra eyalette 4 ve üzerinde 7 deprem daha kayıtlara geçerken, çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.