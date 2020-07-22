ABD'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı verildi ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre ABD eyaleti Alaska'da Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Alaska nerede? Tsunami neden olur? Tsunami uyarısı yapılan ülkeler hangileri?

ABD'nin Alaska eyaletinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Perryville bölgesinin 99 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu. TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor. ALASKA NEREDE? Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü en büyük eyaletidir. Nüfus yoğunluğu az olan eyalet, Rus İmparatorluğu'ndan 30 Mart 1867'de 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınarak ABD'ye katılmıştır. TSUNAMİ NEDEN OLUR? Okyanus tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altında gerçekleşen nükleer patlamalar, volkan patlaması, taban çökmesi, zemin kayması gibi tektonik hareketler uzun periyotlu oluşan deniz dalgasını oluşturur. Buna tsunami denir. TSUNAMİ UYARISI YAPILAN ÜLKELER HANGİLERİ? Tsunami uyarısı en çok yapılan ülkeler: Küba Endonezya Japonya Şili Kaynak: DHA