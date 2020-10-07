ABD'de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu
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ABD'de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu

07.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 23:51
ABD'de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu

ABD'nin New York şehrinde bir açık artırmada 67 milyon yıllık dinozor iskeleti, 31.85 milyon dolara satıldı.

ABD'nin New York şehrinde bir açık artırmada 67 milyon yıllık dinozor iskeleti, 31.85 milyon dolara satıldı.

ABD'nin New York şehrindeki Christie's müzayede evinde "Stan" adındaki 67 milyon yıllık T-rex iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı. Dinozor iskeletinin şu ana kadar satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 11 metre 27 santimetre uzunluğundaki dinozor iskeletini alan kişinin ismi açıklanmazken, alıcının telefonla teklif veren bir şirket olduğu duyuruldu.

Güney Dakota'daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nde yıllardır sergilenen dinozor iskeletinin 188 kemiği, bozulmamış kafası ve 11 santimden uzun dişleri ile şimdiye kadar bulunmuş eksiksiz en büyük T-rex fosillerinden biri olduğu ifade edildi.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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