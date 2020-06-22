ABD'de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculuk ABD'de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculukTuba KARA, (DHA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki, altı şeritli Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra, tamponuna takılan motosikletle kilometrelerce yol yaptı.

ABD'de 6 şeritli otoyolda tehlikeli yolculuk

Tuba KARA, (DHA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki, altı şeritli Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra, tamponuna takılan motosikletle kilometrelerce yol yaptı. Korku dolu anlar otoyolda ilerleyen bir sürücü tarafından kayda alındı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kaliforniya'daki altı şeritli Route 91 otoyolu üzerinde bir otomobil, motosikletli bir sürücüye çarptıktan sonra, tamponuna takılan motosikletle kilometrelerce seyir halinde gitmeye devam etti. Otoyoldaki tehlikeli yolculuk otobanda seyir eden bir başka sürücü tarafından kayda alındı. O anları kayda alan William Ross, 'Motosiklete çarpan araç hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otoyalda yangın çıkmaması büyük bir mucize dedi. Kaliforniya Otoban Devriyesi ise, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA