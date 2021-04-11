ABD'de 6 Ocak Kongre baskınında Mike Pence'in Pentagon'u arayıp "Burayı temizleyin" dediği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınında Mike Pence'in Pentagon'u arayıp "Burayı temizleyin" dediği ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınında Mike Pence'in Pentagon'u arayıp 'Burayı temizleyin' dediği ortaya çıktı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını esnasında dönemin Başkan Yardımcısı olan ve 3 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin Kongre oturumuna başkanlık eden Mike Pence'in, Savunma Bakanlığını (Pentagon) arayarak "Burayı temizleyin.

Sezon sonu seçime gidecek Fenerbahçe'de yeni yönetimi büyük enkaz bekliyor
Sezon sonu seçime gidecek Fenerbahçe'de yeni yönetimi büyük enkaz bekliyor

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını esnasında dönemin Başkan Yardımcısı olan ve 3 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin Kongre oturumuna başkanlık eden Mike Pence'in, Savunma Bakanlığını (Pentagon) arayarak "Burayı temizleyin." dediği belirtildi.

Associated Press (AP) haber ajansı, 6 Ocak Kongre baskını esnasında Kongrede bulunan yetkililerin davranışlarına ilişkin yeni belgeleri yayımladı.

Belgelere göre, baskın esnasında Kongre'de 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının resmileşmesi için yapılan Senato oturumuna başkanlık eden Mike Pence, protestocuların binaya girmesinden kısa süre sonra götürüldüğü güvenli yerde, dönemin Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ı aradı.

Pence, 1 dakikadan daha kısa süren görüşmede Miller'a Kongrenin güvende olmadığını belirterek, "Burayı temizleyin." emrini verdi.

Ayrıca o anda binada olan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, askeri yetkilileri arayarak yardım istedi.

Öte yandan Kongre baskını haberinin basına yansımasının ardından Pentagon'da da hareketli dakikalar yaşandı ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Pentagon'un üst düzeyleri ile yaptığı telekonferansta "Düzeni bir an önce sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ancak tüm bu yardım çağrılarına ve Milley'in telefon konuşmasına rağmen, Ulusal Muhafızların Kongreye gönderilmesindeki gecikme de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ece Erken Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de 6 Ocak Kongre baskınında Mike Pence'in Pentagon'u arayıp "Burayı temizleyin" dediği ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 02:04:28. #1.14#
title