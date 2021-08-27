ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını Özel Komitesi sosyal medya şirketlerinden bilgi istedi
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ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını Özel Komitesi sosyal medya şirketlerinden bilgi istedi

ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını Özel Komitesi sosyal medya şirketlerinden bilgi istedi
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD Temsilciler Meclisi tarafından 6 Ocak'taki Kongre baskınının soruşturulması için oluşturulan özel komite, sosyal medya şirketlerinden kongre baskını ile ilgili kayıtlarını paylaşmalarını istedi.

NEW ABD Temsilciler Meclisi tarafından 6 Ocak'taki Kongre baskınının soruşturulması için oluşturulan özel komite, sosyal medya şirketlerinden kongre baskını ile ilgili kayıtlarını paylaşmalarını istedi.

Komite Başkanı Bennie G. Thompson, 15 sosyal medya şirketine mektup yazarak, Kongre baskınıyla ilgili dezenformasyonun yayılması, 2020 seçim sonuçlarını değiştirme ya da sonuçların onaylanmasını engelleme çalışmaları, şiddet içeren aşırılıklar ve 2020 seçimlerine yabancı güçlerin etkisi konusunda bilgi istediklerini açıkladı.

Facebook, Google, Snapchat, Youtube ve Twitter gibi şirkete gönderilen mektupta, şirketlerden 2020 yılı ilkbaharından itibaren kayıtlar, veriler, raporlar ve analizler talep edildi.

Komite ayrıca bu şirketlerden dezenformasyonun, şiddet içeren aşırılıkların ve yabancı etkilerinin önlenmesi için kendi platformlarını nasıl denetlediklerine dair de bilgi istedi.

Şirketlere yanıt vermek için iki hafta süre tanındığı bildirildi.

6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli özel komite, bu hafta aralarında İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve FBI'ın bulunduğu sekiz yürütme organından baskına dair kayıtlarını da talep etti.

Komite geçen ay gerçekleşen ilk duruşmasında baskın sırasında saldırıya uğrayan 4 polis memurunu dinlemişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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