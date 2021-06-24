ABD'de 6 Ocak Kongre baskını davalarında ilk hüküm açıklandı
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ABD'de 6 Ocak Kongre baskını davalarında ilk hüküm açıklandı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını davalarında ilk hüküm açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği Kongre baskınına katılanlara ilişkin davalarda ilk kez hüküm açıklanırken, Kongre binasındaki izinsiz gösteriye katılan Anna Morgan-Lloyd denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği Kongre baskınına katılanlara ilişkin davalarda ilk kez hüküm açıklanırken, Kongre binasındaki izinsiz gösteriye katılan Anna Morgan-Lloyd denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de gerçekleştirdiği Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, baskına katılanlara ilişkin davalar da devam ediyor. Baskına katılan Trump destekçileri ile ilgili davalardan birinde ilk kez hüküm açıklandı. Kongre binasındaki izinsiz gösteriye katıldığı ve gözcülük yaptığı gerekçesiyle yargılanan 49 yaşındaki kuaför dükkanı sahibi Anna Morgan-Lloyd, 5 bin dolar para ve 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Morgan-Lloyd'un, duruşmada çok pişman olduğunu söyleyerek özür dilemesi sonucu hapis cezasına çarptırılmak yerine denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verildi.

Kongre baskınındaki şiddet olaylarının hiçbirine katılmadığını belirten Morgan-Lloyd, mahkemede gözyaşları içinde "utanç verici güne" katıldığı için özür diledi. Morgan-Lloyd, "(Kongre binasına) Başkan Trump'a barışçıl bir şekilde destek vermeye gittim, bunun vahşi bir şiddet gösterisi haline gelmesinden utanıyorum" dedi.

Morgan-Lloyd'un özür dilemesinin yanı sıra planlı hareket ettiği veya başkalarını kışkırttığına dair hiçbir kanıt olmaması nedeniyle 3 yıl süreyle koşullu serbest bırakılmasına karar verilirken, Kongre baskınına ilişkin davalarda ilk kez hüküm açıklanmasının devam eden 6 Ocak soruşturmalarında önemli bir adım olduğu ifade edildi.

"İşbirliği yapmayan ve pişman olmayan diğer sanıklar aynı cezayı beklemesin"

Washington DC Bölge Yargıcı Royce Lamberth, Morgan-Lloyd'un 40 saatlik toplum hizmetini tamamlaması ve 500 dolar tazminat ödemesine karar verirken, "Denetimli serbestlik hayatta bir kez tanınan bir şans, bu senin bir kerelik şansın" sözleri ile Morgan-Lloyd'u uyardı. Lamberth ayrıca, Morgan-Lloyd'un aksine işbirliğine yanaşmayan veya pişmanlık duymayan diğer sanıkların aynı cezayı beklememeleri gerektiğini söyleyerek, "Burada denetimli serbestliğin otomatik bir sonuç olduğu izlenimi oluşturmak istemiyorum çünkü öyle değil" dedi.

6 Ocak Kongre baskını soruşturmaları, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen en büyük soruşturmalardan biri olurken, baskın ile bağlantılı yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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