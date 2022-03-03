ABD'de 6 Ocak Komitesinden Trump'ın "komplo suçu işlemiş" olabileceği iddiası

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi sonuçlarının kesinleşmesini önlemeye çalışarak "komplo" suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile seçim sonuçlarının değiştirilmesi konusunda plan kurduğu iddia edilen Avukat John Eastman'ın, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ile seçim sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu öncesi görüştüğü belirtildi.

Trump ve Eastman'ın, Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki 2020 Seçimleri sertifikasyon oturumunu yöneten Pence'i, seçim sonuçlarının resmileşmemesi için ikna etmeye çalıştığı iddia edilen açıklamada, oturumun 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle yarıda kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, "Komitenin, Trump ve seçim kampanya ekibinin komplo suçu işlemiş olduğu sonucuna ulaşmak için bazı temel nedenleri vardır." ifadesine yer verildi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.