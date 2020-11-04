ABD'de 6 eyalette daha oy verme işlemi sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de 6 eyalette daha oy verme işlemi sona erdi

04.11.2020 04:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 04:13
ABD'de 6 eyalette daha oy verme işlemi sona erdi

ABD'nin Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

ABD'nin Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.

ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 08.00'de bitecek
ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 08.00'de bitecek
Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz
Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaletteki son durumu paylaştı: İyi gidiyoruz
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Vladimir Putin Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Irmak Ünal Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de 6 eyalette daha oy verme işlemi sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 04:14:34. #1.14#
title