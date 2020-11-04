ABD'de 6 eyalette daha oy verme işlemi sona erdi
04.11.2020 04:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 04:13
ABD'nin Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.
ABD'nin Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi.
ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı