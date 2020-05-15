ABD'de 6.4 büyüklüğünde deprem ABD'nin Nevada eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Nevada eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nevada'ya bağlı Tonopah kasabasına 57 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Yerel saatle 04.03'te meydana gelen depremin yerin 8 kilometre altında meydana geldiği açıklandı. Şiddetli depremde can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - NEVADA

Kaynak: İHA