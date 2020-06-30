ABD'de 50 tecavüz ve 120 soygundan da sorumlu tutulan seri katil DeAngelo, 13 cinayeti kabul etti
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BBC

ABD'de 50 tecavüz ve 120 soygundan da sorumlu tutulan seri katil DeAngelo, 13 cinayeti kabul etti

ABD'de "Golden State Katili" adıyla anılan ve 40 yıllık soruşturmanın ardından iki yıl önce yakalanan Joseph DeAngelo adlı 74 yaşındaki eski polis memuru 13 cinayet işlediğini kabul etti.

ABD'de 50 tecavüz ve 120 soygundan da sorumlu tutulan seri katil DeAngelo, 13 cinayeti kabul etti
30.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:15

ABD'de "Golden State (Altın Eyalet) Katili" adıyla anılan ve 40 yıllık soruşturmanın ardından iki yıl önce yakalanan Joseph DeAngelo adlı 74 yaşındaki eski polis memuru 13 cinayet işlediğini kabul etti.

50'den fazla kişiye tecavüz ve 120'den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo'nun savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları kabul ettiği belirtiliyor.

DeAngelo'nun 1970'li ve 80'li yıllarda işlediği suçlar nedeniyle Ağustos'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Bu duruşmada öldürülen kişilerin yakınları ve diğer mağdurları da ifade verecek.

Duruşma balo salonunda yapıldı

Kendisine atfedilen suçları işlediği sırada California'da polis memuru olan DeAngelo, Nisan 2018'de bir soyağacı sitesinde DNA'sının eşleşmesiyle yakalanmıştı.

Joseph DeAngelo'nun tüm suçlamaları kabul ettiği dünkü duruşma, mağdurların ve ailelerin de katılabilmesi için Sacramento Üniversitesi'nin 2.000 kişilik balo salonunda yapıldı.


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1979'da hırsızlık suçundan polis memurluğundan ihraç edilen DeAngelo'nun 1976-1986 yılları arasında California'da işlediği cinayetler Sacramento'da başlamış, daha sonra San Francisco ve eyaletin merkeziyle güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı.

Vietnam gazisi olan ve oto tamirciliği yapan DeAngelo'nun öldürdüğü kişilerin yaşları 12 ila 41 arasında değişiyor. Joseph DeAngelo'nun bu kişileri öldürdükten sonra para, mücevher ve kimlik kartlarını çaldığı belirtiliyor.


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Polise göre DeAngelo son cinayetini Orange County'de işledi ve 18 yaşındaki bir kadını tecavüz ettikten sonra öldürdü.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 2016'da kızı ve torunuyla yaşayan DeAngelo için 50 bin dolar ödül koymuştu.

BBC

Manşet

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