10.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:06

ABD'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

ABD, (DHA)- ABD'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR kaza yaptı. Kazanın meydana geldiği yolda seyir halindeki araçlar ise duramayarak birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır olmak üzere, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Iowa eyaletinin Des Moines kentinin çıkışındaki I-80 otobanında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR kaza yaptı. Kaza sebebiyle tamamen kapanan yolda seyir halinde olan diğer araçlar da duramayarak birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

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