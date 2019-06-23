ABD'de 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA