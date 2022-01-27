ABD'de 400 Milyon Ücretsiz N95 Maske Dağıtımı Başladı - Haberler
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ABD'de 400 Milyon Ücretsiz N95 Maske Dağıtımı Başladı

DailyMotion.com - Güncel

Başkan Joe Biden yönetiminin kararıyla ABD genelinde 400 milyon N95 maske dağıtılıyor.

Başkan Joe Biden yönetiminin kararıyla ABD genelinde 400 milyon N95 maske dağıtılıyor. Karar, Omicron varyantıyla gelen yeni salgın dalgasıyla mücadele amaçlı alındı. ABD'nin Stratejik Ulusal Stokları'ndaki N95 maskesi sayısı pandemi döneminde yaklaşık 60 kat arttı. Şu an ülkede stokta 740 milyondan fazla koruyucu N95 maskesi bulunuyor. N95 maskelerinin, havadaki tüm maddelere karşı yüzde 95 koruma sağladığı belirtiliyor

DailyMotion.com - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Omicron, Güncel, Haber

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