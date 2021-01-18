ABD'de 4 yelkenli tekne alabora oldu; 12 çocuk kurtarıldı
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ABD'de 4 yelkenli tekne alabora oldu; 12 çocuk kurtarıldı

18.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:03
ABD'de 4 yelkenli tekne alabora oldu; 12 çocuk kurtarıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 yelkenli teknenin alabora olması sonucu aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 20 kişi okyanus sularında mahsur kaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 4 yelkenli teknenin alabora olması sonucu aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 20 kişi okyanus sularında mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin operasyonuyla mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz ilçesinde meydana geldi. Okyanusta 4 yelkenli teknenin dalgalar nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 20 kişi okyanus sularında mahsur kaldı. Santa Cruz İtfaiyesi tarafından düzenlenen operasyonla alabora olan teknelerden düşen çocuklar ve diğer kişiler kurtarıldı. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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