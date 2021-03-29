ABD'de 4 kişiyi silahla öldüren saldırgan intihar etti
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
ABD'nin Maryland eyaletinde bir kişi, aralarında anne ve babasının da bulunduğu dört kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti.
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ABD'nin Maryland eyaletinde bir kişi, aralarında anne ve babasının da bulunduğu dört kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Eyaletin Baltimore kentindeki polis departmanından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Joshua Green, dün gece kentin Essex bölgesinde bir markette üç kişiyi silahla vurdu.
Saldırıda iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Marketteki saldırıdan sonra gittiği evde anne ve babasını da silahla vurarak öldüren Green, daha sonra evi ateşe vererek intihar etti.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı