ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti
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ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti

ABD'nin birçok kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına karşı eylemler düzenledi. 'Kadınlar Yürüyüsü', Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılıyor

19.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:44
ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti

'nin birçok kentinde bir araya gelen Başkan karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına karşı eylemler düzenledi.


Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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