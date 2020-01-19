ABD'de 4. Kadınlar Yürüyüşü: Binlerce eylemci Trump'ın politikalarını protesto etti

19.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 09:44

Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına karşı eylemler düzenledi.



Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle