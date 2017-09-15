ABD'de 3 Türk Öğrenci Trafik Kazasında Öldü
ABD’nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de ağır yaralandı.
ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de ağır yaralandı.
"Work-Travel" programı kapsamında yaz başında ABD'ye geldikleri belirtilen 4 Türk öğrenci, Louisiana eyaletinin Jefferson Davis Parish bölgesinde trafik kazası geçirdi. Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, kazada Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'in hayatını kaybettiğini, yaralanan Fatih Turhan'ın (25) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı. Ölen üç öğrencinin cenazelerinin işlemlerin ardından memleketlerine gönderileceği belirtildi. - LOUISIANA