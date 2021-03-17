ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

17.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:09
ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki zanlı tutuklandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 farklı masaj salonuna peş peşe saldırılar gerçekleştirildi. İlk olarak eyaletin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırganın, etrafa ateş açtığı bildirildi. Cherokee County Şerif Ofisi Sözcüsü Kaptan Jay Baker, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Baker, hayatını kaybedenlerden 2'sinin Asya kökenli olmak üzere 3 kadın, diğerinin ise erkek olduğunu aktardı.

İlk saldırıdan kısa süre sonra Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadını ölü buldu. Yapılan açıklamada, "Olay mahallinde bulunan 3 kadının silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi" bilgisi paylaşıldı.

İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı aldı. Burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerini inceleyen polis müfettişleri, masaj salonlarından birinin yakınındaki 1 şüphelinin fotoğraflarını yayınladı. Kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığı duyuruldu. Şerif Ofisi Sözcüsü Baker, müfettişlerin Long'un 3 silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olduklarından "son derece emin" olduklarını ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin, ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle hedef alınıp alınmadığının belirlenmesi için henüz çok erken olduğu ifade edildi. Georgia Valisi Brian Kemp saldırılardan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün ailemiz bu korkunç şiddet eylemlerinin kurbanları için dua ediyor" ifadelerini kullandı. - GEORGIA

ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Deniz Türüç Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:10:17. #1.14#
title