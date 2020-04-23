ABD'de 3 eyaleti fırtına vurdu: 6 ölü Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'yi fırtına vurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'yi fırtına vurdu. Ülkenin Oklahoma, Louisiana ve Texas eyaletlerinde dün etkili olan fırtınada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'yi fırtına vurdu. Ülkede 3 haftadır etkisini gösteren ve saatte 60-70 km hızla esen fırtına dün akşam Oklahoma, Louisiana ve Texas eyaletinde hayatı felç ettiği öğrenildi. Şiddetli fırtına nedeniyle 6 kişinin öldüğü onlarca yaralının olduğu belirtildi. Kuvvetli fırtına üç eyaletteki yerleşim yerlerinde ağır hasara yol açtığı ifade edildi.

Kaynak: DHA