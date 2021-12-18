ABD'de 26'ncısı düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde 26. kez düzenlenen ve Türk kültürünü, sanat ve mutfağını sergi, atölye, söyleşi, belgesel ve kısa film yarışmalarıyla tanıtan Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak yapılan festival kapsamında düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında 30'u aşkın eser gösterildi.

Yarışmada En İyi Belgesel Jüri Ödülü'nü yönetmenliğini Volkan Üce'nin yaptığı "Her Şey Dahil", En İyi Kısa Film Jüri Ödülü'nü yönetmenliğini Yasemin Demirci'nin yaptığı "İklim Değişimi" ve Zeynep Dilan Süren'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Büyük İstanbul Depresyonu" adlı filmler aldı.

Yarışma kapsamında verilen kısa film ve belgesel dallarındaki özel mansiyon ödülleri de sahiplerini buldu.

Festival boyunca, Göbekli Tepe ve Topkapı Sarayı dijital platformda düzenlenen turlarla tanıtıldı. Ayrıca sanal ortamda "Anadolu'nun Renkleri" adlı Anadolu'nun zengin kültürel birikimini yansıtan yöresel danslar ile çeşitli resim sergileri düzenlendi, sunumlardan sonra katılımcılarla söyleşiler yapıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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