ABD'de "25 km'lik" koronavirüs testi kuyruğu
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ABD'de "25 km'lik" koronavirüs testi kuyruğu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde koronavirüs hızla yayılırken test merkezlerinin önünde kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.

ABD'de
09.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:59

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde koronavirüs hızla yayılırken test merkezlerinin önünde kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Ülkede son 4 ayda etkili olan koronavirüs salgınında, tespit edilen vaka sayısı 3 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bine yaklaştı.

Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler nedeniyle ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmaya devam ediyor. Vakaların yeniden tırmanmaya başlamasının ardından Amerikalılar, yaz sıcağında ya test merkezlerindeki uzun kuyruklarda bekliyor. ABD'liler test yaptırmak için geceden sıraya giriyor.

TEST KUYRUĞU İÇİN 8 SAAT ARAÇ İÇİNDE BEKLİYORLAR

Gecenin 3'ünde sıraya giren Amerikalılar, Covid-19 testi yaptırmak için 8 saatin üzerinde sıra bekliyor. Koronavirüs vaka ve ölümlerin yükseldiği Florida, Teksas ve California'daki kişiler 25 km'ye yakın araç kuyrukları oluşturuyor.  ABD genelinde 1250'nin üzerinde 'arabaya servis' koronavirüs test istasyonu bulunuyor.

TEST SONUCUNU ALMAK 10 GÜNÜ BULUYOR

ABD genelinde bu zamana kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranı ciddi olarak arttı. Test olabilenler ise yoğunluktan dolayı test sonucunu öğrenmeleri kimi eyaletlerde 10 günü bulabiliyor.RANDEVU ALIN AÇIKLAMASIEyalet yöneticileri, koronavirüs testi olmak isteyenlerin önceden randevu almalarının önemini vurgularken; saatlerce beklememek için önceden randevu alınması konusunda uyarılarda bulunuyor.TEST SAYISINDA İLK 5'TEKİ EYALET

Ülkede test sayılarının en çok olduğu eyaletler açıklandı. Kaliforniya eyaletinde 4 milyon 996 bin 175, New York eyaletinde 4 milyon 402 bin 452, Texas eyaletinde 2 milyon 526 bin 940, Florida eyaletinde 2 milyon 322 bin 389, Illinois eyaletinde ise 1 milyon 842 bin 576 kişinin test edildiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA

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