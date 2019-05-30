ABD'de 245 gram doğan dünyanın en küçük bebeği mucizevi şekilde hayata tutundu

ABD'de 6 ay önce 245 gram olarak doğan Saybie bebek, mucizevi şekilde hayata tutunmayı başardı ve hastaneden taburcu oldu.

Saybie bebek geçtiğimiz aralık ayında 23 haftalık iken 245 gram olarak dünyaya geldi. San Diego'da beklenenden 3 ay daha erken dünyaya gelen Saybie doğduğunda neredeyse bir elma büyüklüğündeydi. Yaşaması mucize olarak görülen bebek 6 ay sonunda hastaneden taburcu oldu. Aile bebeğin kimliğinin gizli kalmasınu isterken hastane çalışanları bebeğe Saybie diye hitap ediyor. Euronews.com'da Görüntüle