ABD'de 24 saatte 1,584 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,584 kişi artarak 78 bin 639'a yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı son 24 saatte 1,584 kişi artarak 78 bin 639'a yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de son 24 saatte 1,584 kişinin koronavirüsten ölmesiyle birlikte ülke genelinde can kaybı 78 bin 639'a yükseldi. Ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 324 bini geçti.

Kaynak: DHA