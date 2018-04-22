ABD'de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ABD'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

ABD'de yaşayan Türkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Levittown kentinde (TAMCA) Yunus Emre Cami'nin bahçesinde, çocukların ve ailelerin katılımıyla coşkuyla kutladı. 23 Nisan şenlikleri, çevre eyalet ve şehirlerden de çok sayıda kişinin katımlıyla bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Diyanet İşler Başkanlığına bağlı TAMCA Yunus Emre Camii Derneğinde düzenlenen törende, Derneğin Kadın Kolları Başkanı Asiye Semiz öncülüğündeki okul öğrencileri şiirler okudu. Yöresel oyunları ile çocuklar çuval, kaşıkta yumurta ve ip çekme gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Etkinliklere, çok sayıda öğrenci ve aileler katıldı. Düzenlenen programda öğrencilerin sergilediği oyunlar büyük beğeni toplarken, öğrencilerin yumurta ve çuval yarışmaları büyük alkış aldı.

Çocuk parkının açılışı yapıldı

TAMCA Yunus Emre Camii Derneği tarafından ve Kadın kollarının katkılarıyla yaptırılan çocuk parkının açılışı yapıldı.

Derneğin bahçesine yaptırılan çocuk parkının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Dernek Başkanı Mehmet Pamuk ve Kadın kolları başkanı Asiye Semiz açılış kurdelesini birlikte kesti. - PENNSYLVANIA