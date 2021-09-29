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ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi

NEW ABD'de, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan 23 canlı türünün soyunun tükendiği bildirildi.

NEW ABD'de, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan 23 canlı türünün soyunun tükendiği bildirildi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisinden yapılan açıklamada, çoğu güney eyaletleri ile Hawaii adasında yaşayan kuş, balık ve diğer canlılardan oluşan 23 türün artık bulunamadığı belirtildi.

Açıklamada 11 kuş, 8 taze su midyesi, 2 balık ile bir yarasa ve bitki türünün yeryüzünden tamamen yok olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.

Söz konusu türlerin 1960'lardan bu yana nesli tükenmekte olan türler listesinde yer aldığına dikkat çekildi.

Kaybolan türlerin arasında en öne çıkan fildişi gagalı ağaçkakan cinsinin Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletleri bataklıklarında yaşadığı ve en son 2004'te görüldüğü kaydedildi.

İnsan kaynaklı çevresel değişimler etkili oluyor

23 canlı türünün yok olmasında iklim değişikliği, su kirliliği, ağaç kesimi, madencilik, aşırı avlanma ve yerleşim alanlarının genişlemesi gibi faktörlerin etkili olduğuna vurgu yapıldı.

Balık ve Yaban Hayati Servisinden bilim insanı Bridget Fahey, canlıların tükenmesinde insan kaynaklı çevresel değişime işaret ederek, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde ise son yıllarda 902 canlı türünün yok olduğunun altı çizilerek, bazı türlerin resmi olarak kayıtlara geçmemiş olması nedeniyle gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Birçok bilim insanının, canlı türlerinin yok olma hızının endişe verici düzeye ulaştığına vurgu yaparak, dünyanın bir "yok olma krizi" içinde olduğu konusunda uyardığı kaydedildi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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