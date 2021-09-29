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ABD'de 23 canlı türünün nesli tükendi

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ABD'de 23 canlı türünün nesli tükendi

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini ilan etti.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini ilan etti.

ABD'de 23 canlı türünün neslinin tükendi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini ilan ederek, söz konusu canlı türlerinin tehdit altındaki türleri koruyan Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'ndan (ESA) çıkarılmasını önerdi. FWS, kararın titiz incelemeler sonucunda alındığını aktardı.

FWS, 1973'te yürürlüğe giren ESA'nın sağladığı korumaların bu türler için çok geç kaldığını ifade ederek, ancak yasanın listelenen türlerin yüzde 99'undan fazlasının yok olmasını önlemede başarılı olduğunu açıkladı.

FWS Baş Müdür Yardımcısı Martha Williams, "Servis, daha fazla neslin tükenmesini önlemek, listelenen türleri kurtarmak ve ilk etapta federal koruma ihtiyacını önlemek için ülke çapında çeşitli ortaklarla aktif olarak çalışıyor" ifadelerini kullanarak, ESA'nın yok oluşları önlemede başarılı olduğuna dikkat çekti.

FWS için tür sınıflandırmasını denetleyen Bridget Fahey basına verdiği demeçte, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor" ifadelerini kullanarak, söz konusu canlı türlerinin neslinin tükenmesinin insan kaynaklı çevresel değişimin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Nesli tükenen canlı türleri resmi olarak 1967'den bu yana nesli tükenmekte olan canlılar listesinde yer alıyordu. Söz konusu türler arasında Hawaii'den 8 kuş türü ve Guam Adası'ndaki Küçük Mariana Meyve Yarasası yer alıyor.

Nesli tükenen canlılar arasında yer alan bir diğer canlı olan Fildişi gagalı ağaçkakan, bir zamanlar ABD'nin en büyük ağaçkakan türüyken, ortak olarak kabul edilen son görülme tarihi 1944'te Louisiana'daydı. Neslinin tükendiği ilan edilen bir diğer kuş türü ise Kuzey Amerika'daki en nadir kuşlardan biri olan Bachman bülbülü olduğu kaydedildi.

(İHA)

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